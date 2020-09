Grupo de adeptos comemora permanência na 1ª Liga com subida à Fóia

Um grupo de adeptos do Portimonense vai cumprir uma promessa feita enquanto a campanha 2019/20 ainda decorria: subir ao ponto mais alto do Algarve, a Fóia (Monchique), para comemorar a permanência na 1ª Liga.





O Portimonense não garantiu esse objetivo em campo mas os problemas vividos pelo Vitória de Setúbal, que não preencheu os requisitos necessários para participar nas competições profissionais, abriu caminho à continuidade dos alvinegros no escalão principal.Neste momento estão 15 adeptos inscritos, aos quais os promotores esperam que possam juntar-se mais, bastando, para tal, marcar presença no domingo, a partir das 6 horas, junto ao Estádio Municipal. "É um momento de festa e de celebração e contamos com todos para erguermos, de novo, a bandeira do nosso Portimonense no topo do Algarve, depois de garantida a permanência na 1ª Liga", assinala Sofia Martins.A subida à Fóia (cerca de 34 quilómetros) a pé já foi cumprida noutras ocasiões para celebrar feitos do Portimonense, por iniciativa de José Manuel Proença, durante largos anos massagista dos alvinegros. A última ocasião em que tal sucedeu foi em maio de 2017, aquando da conquista do título da 2ª Liga e da consequente promoção à 1ª Liga.