Grupo informado dos riscos

Todos os profissionais do Portimonense (incluindo os sub-23) foram ontem informados das precauções a tomar devido ao Covid-19, numa sessão de esclarecimento que esteve a cargo do departamento médico.

Os jogadores e todos os demais elementos da estrutura foram avisados para evitarem situações de risco. Sair de casa apenas quando necessário, evitar contactos com outras pessoas e lavar regularmente as mãos figuram entre os conselhos dados pelos responsáveis médicos do Portimonense.

Os alvinegros suspenderam todos os treinos até segunda-feira, dia em que será feita uma reavaliação da situação, e os jogadores receberam também indicações para se manterem ativos, mesmo em casa, realizando um conjunto de exercícios que servirão para minorar os efeitos de uma paragem competitiva numa fase decisiva da época.