Há ensaio com Olhanense esta manhã

O Portimonense defronta hoje, a partir das 10h30, no Estádio Dois Irmãos, o Olhanense, líder da Série D do Campeonato de Portugal, num jogo de treino que visa preencher o vazio competitivo das duas equipas, ambas já afastadas da Taça de Portugal.

António Folha, treinador do Portimonense, deverá aproveitar para dar ritmo a vários jogadores vindos de lesões, como Willyan, Júnior Tavares, Henrique e Dener. Paulinho, em fase de reintegração depois de longa paragem devido a um problema muscular, deverá dispor de alguns minutos.

Já com os internacionais Rodrigo, Lucas Fernandes (seleção olímpica do Brasil), Gonda e Anzai (Japão) integrados, o lateral-direito Hackman, a contas com uma lesão muscular, é o único indisponível.