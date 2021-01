Hackman poderá sair do Portimonense nesta janela

O lateral-direito Hackman, que ainda não foi utilizado na campanha em curso (perdeu a pré-época devido a uma operação a uma hérnia e só ficou restabelecido em outubro), poderá deixar o Portimonense no mercado de inverno. O defesa ganês tem interessados em França e no Médio Oriente, mas as sondagens ainda não se traduziram em propostas concretas, que poderão, contudo, chegar a qualquer momento. Dener (Arábia Saudita) e Lucas Possignolo (China) também têm pretendentes.