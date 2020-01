Henrique deve recuperar lugar no lado esquerdo

O lateral-esquerdo Henrique – que falhou o último jogo do Portimonense, frente ao Sporting, para a Taça da Liga, devido a castigo – deverá recuperar a titularidade diante do Boavista, num jogo em que o treinador António Folha está inclinado a manter a aposta num esquema com três centrais, a mais utilizada nos últimos compromissos.

O extremo Bruno Tabata, ao serviço da seleção olímpica do Brasil, que prepara o apuramento para os Jogos de Tóquio, é o único indisponível. O técnico António Folha ainda não poderá contar com o extremo ganês Evans Mensah, reforço cedido pelo Al Duhail. O jogador está inativo desde finais de outubro, quando terminou a época na Finlândia (jogava no HJK), e vai seguir um programa de trabalho específico, que incluirá a utilização nos sub-23.