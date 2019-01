Henrique e Thiago Andrade são reforços de inverno

O lateral-esquerdo Henrique, de 24 anos, ex-Coritiba, e o lateral/extremo direito Thiago Andrade, de 18 anos, ex-Fluminense, são reforços do Portimonense e já assistiram ao jogo entre os alvinegros e o Chaves, da Liga NOS.Henrique está ligado ao Náutico desde os escalões de formação e, como sénior, passou pelo Náutico do Recife e pelo Paraná, por empréstimo, antes de regressar às origens. e conta já com 28 jogos nas principais competições do Brasil (Série A, Serie B e Copa do Brasil). A sua contratação visa colmatar a saída de Manafá para o FC Porto.Já Thiago Andrade é um polivalente que pode fazer todo o corredor, tratando-se, por força da idade, de uma aposta de futuro, tendo chegado aos responsáveis do Portimonense muito boas referências. Poderá começar pela equipa de sub-23, para se adaptar ao futebol português e a uma nova realidade.Conforme o nosso jornal em devido tempo noticiou, o guarda-redes Shuichi Gonda, que tem sido titular na baliza do seu país na Taça Asiática (final frente ao Qatar marcada para esta sexta-feira) e o médio brasileiro Lynconl (ex-Paragominas) também são reforços do Portimonense. Este último começará por integrar a equipa sub-23.O plantel dos alvinegros poderá receber mais um reforço até ao fecho do mercado, pois estão a ser desenvolvidas diligências, no mercado japonês, com vista à contratação de um médio.Recorde-se que o Portimonense perdeu nesta janela de mercado três das suas unidades mais influentes: o lateral-esquerdo Manafá (FC Porto), o médio Ewerton (Urawa Reds, do Japão) e o extremo Nakajima (Al-Duhail, Qatar).