Honda acerta rescisão com o Botafogo e está perto de ser reforço do Portimonense

O médio japonês Keisuke Honda, de 34 anos, solicitou à direção do Botafogo a rescisão do contrato que se estende até final de fevereiro e deverá rumar ao Portimonense, foi anunciado esta segunda-feira no Brasil.

O jogador alegou motivos de ordem familiar e também uma proposta do futebol europeu para solicitar a rescisão. Honda tem em mãos um convite do Portimonense e o ingresso nos algarvios terá de ocorrer no mês de janeiro, aquando da abertura do mercado de inverno.

Recentemente Honda havia prolongado até final do campeonato brasileiro (previsto para 24 de fevereiro de 2021) o vínculo com o Botafogo, que terminava no último dia de dezembro, mostrando o seu comprometimento em ajudar o Botafogo a evitar a descida à Série B mas, entretanto, mudou de ideias e o pedido de rescisão deverá ser aceite nas próximas horas pelos responsáveis do clube do Rio de Janeiro.

A circunstância de Honda estar a contas com uma lesão na coxa esquerda, que o afastará da competição durante cerca de um mês, levará a que o Botafogo não coloque entraves à saída do japonês, uma vez que o médio só ficaria disponível para os últimos jogos do campeonato.

Honda, internacional japonês que marcou presença nos últimos três campeonatos do Mundo, iniciou a sua carreira profissional no Nagoya Grampus, mudando-se depois para a Europa, com etapas marcantes ao serviço do CSKA de Moscovo e do Milan.

Este ano Honda foi reforço sonante do Botafogo mas o clube do Rio de Janeiro, a contas com graves problemas financeiros, tem rubricado uma temporada dececionante e está no penúltimo lugar do campeonato, a cinco pontos da zona de permanência.