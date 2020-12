Honda despede-se do Botafogo rumo ao Portimonense: «Também me dececionei, sinto muito»

Keisuke Honda, que está muito perto de se reforço do Portimonense, despediu-se do Botafogo. O camisola 4 reconhece que sai do clube com a ideia de que poderia ter rendido mais.





"No início, aceitei todas as críticas de que não poderia ter resultados. As críticas são naturais e não estou a dar desculpas. Eu também me decepcionei, sinto muito. Em segundo lugar, estou muito agradecido por tudo que vocês fizeram, foi uma ótima experiência e nunca vi e senti algo desse tamanho com os adeptos no aeroporto e no estádio quando cheguei. Tomei esta decisão por motivos pessoais e profissionais, mas estive muito feliz durante esta temporada. Também agradeço a todos os meus companheiros de equipa. Obrigado", referiu em mensagem deixada no Twitter.O médio japonês, de 34 anos, solicitou segunda-feira direção do Botafogo a rescisão do contrato que se estende até final de fevereiro.