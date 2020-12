Honda renova com Botafogo e fica mais longe do Portimonense

O médio japonês Keisuke Honda, de 34 anos, que figurava entre os alvos do Portimonense no mercado de janeiro, ficou mais longe dos alvinegros depois de ter estendido o vínculo com o Botafogo até ao fim do campeonato brasileiro (a última jornada está marcada para 24 de fevereiro, já depois do fecho da janela de inverno em Portugal).

O Botafogo luta pela permanência no principal escalão do futebol brasileiro e só a clarificação do futuro desportivo do clube durante o mês de janeiro poderá levar à saída antes do fim do campeonato de alguns jogadores.

Assim, a mira dos algarvios dirige-se agora noutras direções, privilegiando, como tem sido hábito nas últimas épocas, dois mercados: o brasileiro e o japonês. O extremo iraniano Jafar Salmani (ex-Sanat Naft) foi ontem anunciado como primeiro reforço de inverno dos alvinegros.