Iago Oliveira poderá render 125 mil euros ao Portimonense

O médio-defensivo brasileiro Iago Oliveira, emprestado pelo Portimonense ao Atlético Mineiro até ao fim de dezembro, poderá render cerca de 125 mil euros, caso o clube de Belo Horizonte acione a opção de compra (de 60 por cento do passe) prevista no acordo estabelecido. Iago tem dado nas vistas na equipa sub-20 do Atlético Mineiro e, devido à escassez de soluções provocada pela Covid-19, ultimamente tem trabalhado com a equipa principal, líder do Brasileirão.