Igor Neves para a defesa

O Portimonense assegurou o brasileiro Igor Neves por quatro épocas. O defesa-central, que também pode jogar a lateral-direito, jogou na formação do São Paulo com o ex-portista Éder Militão e com Rodrigo, que também reforça o Portimonense. A SAD procura colocar Felipe Macedo, Marcel e Wellington, que fizeram parte do plantel em 2018/19, e ainda Carlos, Jean Felipe, Fernandinho e Gustavo, que estiveram cedidos. Brendon já seguiu para o Sp. Covilhã.