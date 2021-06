Indefinições no arranque da pré-época do Portimonense

O Portimonense inicia a nova época amanhã - o primeiro dia será reservado unicamente a testes à Covid-19 - ainda com algumas indefinições no plantel, em particular na defesa e no ataque.

A saída de Maurício para o Al-Batin (Arábia Saudita) abre uma vaga no eixo da defesa, que poderá ser preenchida por jovens da casa – Casagrande, Filipe Relvas ou Matheus Guedes – ou por um jogador mais experiente, a contratar. E deverá chegar também um lateral.

No ataque, os reforços Aponza, Renato Júnior e Samuel (este ainda pendente), todos jovens com potencial, são candidatos ao plantel principal, compensando as saídas de Vaz Tê e Bruno Moreira. Contudo, Beto é muito cobiçado e se deixar os alvinegros será necessário contratar um dianteiro credenciado. A baliza (reforçada com Payam Niazmand) e o meio-campo (Imbula, Henrique Jocú e Carlinhos são as caras novas) oferecem muitas soluções e de qualidade.