Independiente tenta Jackson Martínez

O Independiente de Medellín, primeiro clube da carreira profissional de Jackson Martínez, está a desenvolver esforços para garantir o regresso do avançado. “Seria algo muito bonito e a possibilidade existe”, admitiu o diretor desportivo Juan Valencia, confirmando conversações em curso com o empresário do jogador, Gustavo Gallo.

Jackson Martínez, por sua vez, ainda não decidiu se termina a carreira ou continua a jogar. Enquanto isso, lançará hoje mais uma música da sua autoria, ‘Todo acabará’, um título que poderá ter algo de premonitório.