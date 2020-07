Inglaterra chama por Gonçalo Tabuaço

O guarda-redes Gonçalo Tabuaço, de 19 anos, internacional português nos escalões de formação, poderá estar a caminho do futebol inglês, depois de na última época ter representado os sub-23 do Portimonense e o Beira-Mar.





Reading, Ipswich e Charlton são clubes que têm Gonçalo Tabuaço referenciado. Há três anos o guarda-redes esteve a um passo de comprometer-se com o Leicester, depois de passar com distinção nos testes realizados no clube, mas acabaram por surgir divergências insanáveis que inviabilizaram a transferência.Apontado recentemente como o melhor guarda-redes português do seu ano de nascimento (2001), Gonçalo Tabuaço foi formado nas escolas do FC Porto, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães e neste último clube chegou a ter uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros.Gonçalo Tabuaço também tem interessados no mercado nacional, devendo o seu futuro ficar decidido nas próximas semanas.