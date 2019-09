Internacionais às ordens de Folha

Os jogadores do Portimonense chamados às suas seleções - Gonda e Anzai (Japão) e Tabata (olímpicos do Brasil) - já regressaram ao Algarve e trabalham sob as ordens do treinador António Folha.

Dos três, apenas Gonda, habitual suplente de Ricardo Ferreira, foi sujeito a maior esforço, cumprindo integralmente dois jogos. Já Anzai e Tabata entraram em campo apenas na segunda parte no primeiro dos dois encontros realizados pelas suas seleções, pelo que o maior desgaste resultou de longas viagens.

Assim, são três os indisponíveis para o jogo com o FC Porto: o castigado Willyan (Rodrigo e Lucas Fernandes são os candidatos à vaga em aberto no eixo da defesa), Paulinho e Iury Castilho, a contas com lesões, devendo a ausência deste último abrir as portas da titularidade, pela primeira vez esta época, a Jackson Martínez. Hoje o treino é aberto nos primeiros 15 minutos e amanhã António Folha faz a antevisão do duelo contra os dragões.