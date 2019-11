Internacionais de volta

O guarda-redes Gonda ficou ontem no banco da seleção do Japão, na derrota caseira diante da Venezuela (1-4), e regressa hoje ao Algarve na companhia do compatriota Anzai, defesa que não estava convocado para esta partida.

Em Portimão já se encontram o defesa-central Rodrigo e o médio Lucas Fernandes, que representaram a seleção olímpica do Brasil no Torneio de Tenerife, em Espanha.

O Portimonense, já afastado da Taça de Portugal, só volta a competir no próximo dia 30 (receberá o Famalicão).

Hackman está a contas com uma lesão muscular na coxa direita e Paulinho, vindo de longa paragem devido a problemas na coxa esquerda, vive um período de progressiva reintegração nos trabalhos de grupo, podendo voltar em breve a entrar nas escolhas do treinador António Folha.