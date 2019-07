Internacional japonês Koki Anzai apresentado como reforço do Portimonense

O Portimonense anunciou esta quarta-feira a contratação do defesa internacional japonês Koki Anzai como novo reforço do clube algarvio para a época 2019/20.Anzai, de 24 anos, foi apresentado em Portimão juntamente com os reforços Luquinha, Rómulo e Felipe, jogadores ex-Londrina do Brasil, que já tinham sido anunciados pela equipa algarvia.O defesa japonês, que há vários dias se encontrava a trabalhar sob as ordens do treinador António Folha, foi utilizado em 43 jogos no principal campeonato do Japão, tendo marcado seis golos, além de ter efetuado 17 jogos na Liga dos Campeões da Ásia e três no mundial de clubes.A equipa algarvia, 12.ª classificada da última edição do campeonato, realiza o estágio de preparação dividido pelo centro de treinos (estádio Dois Irmãos) e pelo estádio municipal, ambos na cidade de Portimão.