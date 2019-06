Iury Castilho assina pelo Portimonense por três anos

O Portimonense assegurou o concurso do avançado brasileiro Iury Castilho, de 23 anos, que jogava no Al-Fayha, da Arábia Saudita. Os algarvios ainda não confirmaram o acordo, que deverá estender-se por três épocas.

O Boavista também estava fortemente interessado em Iury Castilho mas o Portimonense apresentou argumentos que convenceram o jogador.

O avançado estreou-se como profissional no Avaí e nos últimos dois anos representou o Zorya Luhansk, da Ucrânia, em 2017/18, o Al-Nasr, dos Emiratos Árabes Unidos, e o Al-Fayha, da Arábia Saudita, na última temporada.

Iury Castilho destaca-se pela sua envergadura física (1,85 de altura), sendo a solução encontrada pelo Portimonense para lutar por um lugar no eixo do ataque com Jackson Martínez, embora a continuidade deste ainda não esteja certa, pois o colombiano está ligado aos chineses do Guangzhou Evergrande até dezembro próximo e procura um acordo que viabilize a sua continuidade no Algarve.