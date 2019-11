Iury Castilho: «Expectativa boa para o que resta»

O Portimonense é antepenúltimo na classificação, com os mesmos pontos (8) que o penúltimo, o Paços de Ferreira, e já não ganha para a 1ª Liga desde 19 de agosto (2-1, em Tondela), mas o avançado Iury Castilho, um dos reforços desta época, acredita em melhores dias.

"Estamos a trabalhar muito para que a equipa evolua e melhore o seu desempenho em campo nas próximas partidas. Só dependemos de nós para que isso aconteça", garante o jogador brasileiro, de 24 anos.

Iury Castilho sustenta que o grupo "sabe do seu potencial e isso cria uma expectativa boa para o que resta da temporada", com o Portimonense a ter como objetivo a curto prazo a fuga aos últimos lugares. "Queremos dar indicações positivas no regresso à competição e isso passa por jogarmos um futebol agradável e, sobretudo, somarmos pontos", sublinha o atacante dos algarvios. O Portimonense só volta a competir no próximo dia 30 (receção ao Famalicão), uma vez que já está afastado da Taça de Portugal.

No capítulo individual, Iury Castilho alimenta o desejo de "fazer uma grande época com esta camisola", o que pressupõe uma melhoria significativa dos seus registos, pois até ao momento soma 474 minutos jogados na Liga e apenas um golo marcado, precisamente na única vitória da equipa de António Folha, em Tondela. "Estou a sentir-me bem e quero continuar a crescer", afiança.