Iury encantado com primeiro golo

O Portimonense ganhou em Tondela e o avançado Iury Castilho, reforço que chegou dos sauditas do Al-Fahya, estreou-se a marcar num momento, confessa, "muito especial". "Jamais esquecerei este golo, o primeiro de muitos em Portugal e com a camisola do Portimonense", garante o brasileiro, que despontou como profissional no Avaí, tendo passado pela Ucrânia e pelos Emirados Árabes Unidos antes de chegar à Arábia Saudita.

O jogador mostra-se muito feliz em Portimão. "O ambiente no clube é o melhor possível e isso tem ajudado à minha adaptação", assinala Iury Castilho, de 23 anos, satisfeito com o rendimento da equipa: "Ainda não perdemos em três jogos, e estamos a falar de uma equipa que sofreu muitas mudanças e tem grande margem de progressão."

A vitória em Tondela "foi muito, muito importante" depois da estreia no campeonato em casa, com o Belenenses SAD. "Estivemos bem, produzindo futebol de qualidade, mas não conseguimos marcar", aponta. Um triunfo, garante Iury, fundamental para o que aí vem. "Dá mais força antes da receção ao Sporting, um adversário de alto nível, sempre na disputa pelos primeiros lugares da Liga", diz.

"Será um desafio muito exigente e temos de rubricar um desempenho perfeito do primeiro ao último minuto para sermos bem-sucedidos", remata o dianteiro canarinho.



«Jackson é um grande atacante»



Iury Castilho está a jogar no eixo do ataque do Portimonense, ocupado na época passada por Jackson Martínez... que continua ao serviço dos alvinegros. "É um grande atacante, que tem história no futebol, e com certeza irá ajudar muito", salienta. Jackson não deverá defrontar o Sporting, ao invés de Lucas Fernandes, já em condições. Paulinho continua lesionado.