Jackson admite ansiedade para voltar a jogar e agradece apoio

O avançado Jackson Martínez agradeceu "aos adeptos e patrocinadores do Portimonense, por estarem sempre com a equipa nestes tempos difíceis", numa mensagem em que o foco incidiu nos cuidados a ter com o coronavírus e no previsto regresso do campeonato, no fim do mês em curso.

"Esperamos que tudo isto passe rápido", assinalou o colombiano, acrescentando: "Nós estamos a fazer a nossa parte, seguindo as indicações médicas, e desejamos que todos usem a máscara e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação deste vírus."

"Estamos todos ansiosos por voltarmos a fazer o que tanto gostamos, dando o melhor em campo pelo Portimonense, para que todos vocês desfrutem", adiantou Jackson Martínez, numa mensagem de confiança dirigida aos adeptos alvinegros.