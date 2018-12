Jackson: «Eternamente agradecido ao FC Porto»

Jackson não deixou escapar a oportunidade de demonstrar o seu reconhecimento pelo carinho que recebeu das bancadas na noite do regresso ao Dragão e aproveitou a ocasião para assumir a sua ligação emocional ao FC Porto."Olhando para trás, nunca pensei em jogar contra este clube, mas foi muito bom sentir a ligação com os adeptos", referiu o colombiano, garantindo que estará "eternamente agradecido pelos momentos vividos" ao serviço do FC Porto: "Esta casa abriu-me todas as portas e esta ligação aos adeptos fez-me sentir apreciado."Momentos de nostalgia após um prolongado calvário que, contudo, o avançado reconheceu ainda não fazer parte da sua memória. "Regressar à competição tem sido uma luta constante e de dificuldades, mas a vontade é de nunca me render e continuarei a trabalhar no máximo para superar este período de sofrimento", referiu o Cha Cha Cha, partilhando parte da intimidade que teve com o presidente Pinto da Costa neste regresso ao Dragão: "Quis dar-lhe um abraço e agradecer-lhe tudo o que fez por mim."Foco no presente após um jogo onde disse que "faltou esclarecimento ao Portimonense após o empate do FC Porto", para logo de seguida deixar em aberto a possibilidade de integrar a estrutura dos dragões após terminar a carreira: "Se houvesse essa oportunidade, ficaria muito feliz."