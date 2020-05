Jackson Martínez admite retirar-se do futebol: «Quando começa a ser um fardo...»

Jackson Martínez está focado em terminar a temporada, ao serviço do Portimonense, mas o avançado colombiano assume que não descarta abandonar os relvados. Em entrevista à Radio Caracol o jogador do emblema algarvio justifica o que o leva a ponderar esta decisão.





"Eu desfruto do futebol, mas quando começa a ser um fardo, torna-se complicado. Não descarto deixar o futebol, mas agora estou focado em terminar a temporada", vincou o avançado, de 33 anos.O antigo jogador do FC Porto abordou, ainda, a relação conturbada com Pékerman, antigo treinador da seleção colombiana."Respeito cada treinador. José Pékerman conseguiu bons resultados com a seleção. Foram decisões tomadas na altura", atirou Jackson, que considera também que a seleção daquele país está bem servida de atacantes: "Os nossos avançados estão bem. Falcão está bem e Duván Zapata está no seu melhor momento".