Jackson Martínez comprou quatro camas para os cuidados intensivos do hospital da sua cidade natal

O futebolista colombiano Jackson Martínez, ao serviço do Portimonense, adquiriu quatro camas de última geração destinadas a doentes internados em unidades de cuidados intensivos e ofereceu-as ao Hospital Departamental São Francisco de Assis, em Quibdó, sua terra natal.





Quibdó pertence ao departamento de Chocó, no qual a ausência de equipamentos de ponta para atender aos doentes mais graves contagiados com o coronavírus tem provocado várias mortes.Uma irmã de Jackson Martínez é enfermeira, na Colômbia, e tem estado na linha da frente no combate à pandemia. O gesto do avançado foi amplamente elogiado, nas últimas horas, na Colômbia.