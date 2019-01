Jackson Martínez de fora diante do Marítimo

O avançado colombiano Jackson Martínez, que recentemente deu conta a Record dos sacrifícios que faz para treinar-se e jogar, numa entrevista que correu mundo , não entra nas opções do treinador do Portimonense, António Folha, para a deslocação ao reduto do Marítimo, por uma questão de precaução. "Temos que gerir a sua condição e não vai poder dar o seu contributo à equipa", esclareceu esta sexta-feira António Folha, adiantando: "Sabemos todos que o Jackson vem de um processo muito longo, a exigir algumas cautelas."Neste contexto, "importa ter muito cuidado na forma como gerimos a sua condição para o termos a um bom nível, como felizmente tem estado. Não podemos correr riscos dele não estar bem e não poder fazer aquilo que mais gosta, que é dar um bom contributo à equipa. E também não queremos correr o risco de acontecer qualquer coisa que poderia ser muito má para ele e para a equipa. Vai continuar em tratamento, para recuperar", sublinhou o treinador do Portimonense.Nakajima, que já se encontra ao serviço da seleção do Japão, preparando a participação na Taça da Ásia, e Tabata, que está lesionado, são ausências confirmadas, pelo que a frente de ataque do Portimonense se apresenta muito debilitada frente ao Marítimo. "Temos bastantes ausências e de peso. Gente que faz sempre falta... Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para outros jogadores mostrarem o seu valor e agarrarem estas aberturas", referiu António Folha.