Jackson Martínez despediu-se do Portimonense e levou Cuadrado consigo

O avançado colombiano Jackson Martínez despediu-se esta sexta-feira dos seus ex-colegas no Portimonense, deslocando-se ao centro de treinos, no Estádio Dois Irmãos, para, no final da sessão de trabalho, conviver com todos os componentes do grupo.





Jackson fez-se acompanhar de um amigo de longa data, o ala direito Cuadrado, seu compatriota e colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, que aproveitou para conhecer as instalações do centro de treinos do Portimonense. Os dois jogadores são amigos desde os tempos em que coincidiram no Independiente de Medellín, e Cuadrado está a passar um período de férias em Portimão.O avançado fez questão de saudar um por um todos os seus ex-companheiros, numa despedida emocionada, por força das qualidades humanas reconhecidas a Jackson Martínez, que deixa muitos amigos em Portimão.Vários jogadores do Portimonense aproveitaram para registar o momento, posando para a foto ao lado de Jackson e Cuadrado, como sucedeu com Willyan Rocha.O futuro do jogador é neste momento ainda incerto. Jackson Martínez gostaria de encerrar a carreira no Independiente de Medellín mas admite que não se encontra nas melhores condições físicas, devido a uma lesão crónica no tornozelo direito.O avançado já deu conta dessas limitações aos dirigentes do Independiente de Medellín e da necessidade de fazer trabalho específico com um recuperador físico, e as conversações prosseguem.