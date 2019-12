Jackson Martínez deverá ir a jogo frente ao Rio Ave

O avançado Jackson Martínez, ainda sem golos na Liga esta época, foi substituído aos 58 minutos no jogo com o V. Guimarães, queixoso do tornozelo esquerdo, mas tudo aponta para que possa defrontar o Rio Ave. O jogador colombiano seguirá, como é habitual desde que chegou a Portimão, um programa específico, de forma a poupar a articulação que tantas dores de cabeça lhe tem causado nos últimos três anos.

O defesa Hackman e o extremo Tabata, recuperados de lesões, trabalham sem limitações e poderão reaparecer contra o Rio Ave.