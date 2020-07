Jackson Martínez enigmático sobre o futuro: «Não posso dar ao futebol o que gostaria»

Jackson Martínez deixou, no final do Portimonense-Aves, em aberto aquilo que poderá acontecer na sua carreira. Em declarações à Sport TV, o avançado colombiano, ex-FC Porto, assumiu que pensa "há já um ano" colocar um ponto final na carreira, uma decisão que poderá ser tomada em breve.





"[Último jogo?] Se calhar, seria um incentivo para pensar um pouco mais. Ainda não tenho a decisão tomada a 100%, mas é algo que há já um ano estou a contemplar. Vamos ver nos próximos dias. Obviamente, há um risco para mim continuar a forçar. Vamos ver se poderei continuar a jogar. Se não, também o comunicarei. Não posso dar ao futebol o que gostaria, mas ainda assim acho que ainda tenho esforço, a vontade, que pode não ser suficiente. A minha situação de saúde complica o poder dar mais, mas tenho de encaixar as ideias e tomar a melhor decisão para mim, a minha saúde e a minha família", começou por dizer o colombiano, afirmando ainda que, caso continue no ativo, que gostaria de manter-se na elite portuguesa:"Claro, tenho sempre o desejo de me manter numa equipa em que possa ajudar e ser opção."Já Willyan, companheiro de equipa de Jackson, lamentou a despromoção do Portimonense, apesar do resultado diante do Aves ter sido positivo. "Conseguimos a vitória, mas não conseguimos a manutenção. Trabalhar para o ano que vem", finalizou.