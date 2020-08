Jackson Martínez: «Gostava de terminar a minha carreira no Medellín»

Depois de ter colocado em aberto o futuro da sua carreira no último jogo da temporada pelo Portimonense, Jackson Martínez revelou, este domingo, o desejo de terminar o seu percurso profissional "no local onde tudo começou", no Independiente Medellín, da Colômbia.

"Tenho vindo a pensar no momento em que me irei retirar, mas ainda não tomei uma decisão. Vou ver se jogo mais um ou dois anos ou se paro de forma definitiva. O meu desejo é terminar a minha carreira na Colômbia. Não é uma decisão que dependa única e exclusivamente de mim, mas é o que realmente quero. Gostava de terminar o meu percurso no [Independiente] Medellín, o local onde tudo começou, mas não fecho as portas às outras equipas", começou por revelar o ex-avançado de FC Porto, em entrevista à ESPN Colômbia.

A pouca utilização de James Rodríguez no Real Madrid

"Ver James Rodríguez nestas circunstâncias, sabendo de todo o potencial que tem e que não está a ser aproveitado pelo treinador, não se compreende. James deverá ver todas as opções que tem ao seu dispor e escolher um local onde pensa encaixar melhor e onde possa somar minutos. Só assim poderemos ver todo o seu potencial, que já demonstrou noutras alturas", disse o dianteiro dos algarvios, sobre o ex-companheiro.