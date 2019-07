Jackson Martínez lança o seu terceiro single

O avançado colombiano Jackson Martínez, que vai continuar ao serviço do Portimonense (por mais duas épocas), anunciou na sua conta do Instagram o lançamento para breve de um novo tema musical, intitulado "Tal cual estoy".





O novo tema sucede a dois outros singles, "Bendíceme" e "No temeré", sendo este último a faixa principal de um álbum com o mesmo nome. O jogador continua a demonstrar a sua paixão pela música de inspiração cristã.O avançado colombiano representou o Portimonense na época passada por empréstimo do Guangzhou Evergrande e em breve deverá rescindir o compromisso que o liga aos chineses até dezembro próximo para assinar pelos algarvios por duas temporadas.