Jackson pode dizer adeus

Jackson Martínez, poupado no jogo frente ao Benfica, poderá despedir-se dos adeptos do Portimonense no próximo sábado, diante do Marítimo. O internacional colombiano está emprestado pelos chineses do Guangzhou Evergrande (que suportam larga fatia do seu salário) e, embora deseje continuar em Portimão, onde voltou a jogar e a marcar golos, o futuro passará sempre pelo que o clube asiático decidir.

O treinador António Folha começou ontem a preparar a receção ao Marítimo e Marcel, a recuperar a condição física, é o único indisponível.