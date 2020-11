Jadson emprestado ao Vasco da Gama de Sá Pinto

O defesa-central Jadson vai jogar no Vasco da Gama, equipa atualmente orientada por Ricardo Sá Pinto, até ao final do campeonato brasileiro (24 de fevereiro de 2021), por empréstimo do Portimonense.

O acordo ficou fechado esta sexta-feira e não prevê opção de compra pelo Vasco da Gama. No fim do compromisso o jogador deverá seguir para a Arábia Saudita, pois o Portimonense já tem um princípio de acordo com o Al Itthiad, que não se consumou até ao fecho do mercado naquele país devido a dificuldades burocráticas.

O ingresso de Jadson no Vasco da Gama corresponde a um desejo expresso de Sá Pinto, treinador do clube do Rio de Janeiro, que conhece bem o jogador.

Jadson, de 29 anos (completados esta quinta-feira), chegou ao Portimonense na época 2015/16 e conquistou um título da 2ª Liga ao serviço dos alvinegros, pelos quais somou 122 jogos, marcando 14 golos.