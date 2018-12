Jadson: «Não conseguimos parar o FC Porto»

Jadson reagiu à pesada derrota desta sexta-feira no Estádio do Dragão dizendo que o Portimonense não conseguiu travar a qualidade do FC Porto."Sabíamos que seria um jogo difícil porque o FC Porto tem muita qualidade e estávamos avisados para os problemas, mas não conseguimos parar o adversário. Não mudou nada no comportamento do Portimonense, mas sofremos dois golos muito rápido e ficámos abalados. Nem só quando se faz golo é mérito do ataque, como não é culpa da defesa quando se sofre. Temos de tirar uma lição deste jogo e pensar já em recuperar os três pontos na próxima jornada", referiu à Sport TV.O jogador foi ainda questionado sobre o regresso do companheiro Jackson Martínez a um palco que bem conhece: "Jackson é um grande jogador e é um privilégio partilhar o balneário com um ser humano da sua dimensão".