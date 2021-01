Jadson ruma à China e Fernando Medeiros regressa ao Brasil

O Portimonense emprestou o defesa-central Jadson aos chineses do Wuhan Three Towns e o médio Fernando Medeiros aos brasileiros do Ituano.





Jadson esteve recentemente cedido ao Vasco da Gama, sendo um pedido expresso de Sá Pinto, então treinador do clube do Rio de Janeiro, mas acabou por rescindir depois da saída do português e face à pouca utilização que vinha tendo.Segue agora para a China, num acordo que poderá render ao Portimonense cinco milhões de euros. Para que isso suceda bastará Jadson disputar mais de metade dos jogos oficiais durante o período de empréstimo (até dezembro de 2021) ou o Wuhan Three Towns, que competirá na 2ª Divisão, ascender à principal liga chinesa.Já o médio Fernando Medeiros, sem espaço nas opções do treinador Paulo Sérgio, vai representar o Ituano, por três meses, para a disputa do campeonato paulista.