Japonês Koki Anzai é reforço confirmado

O lateral-esquerdo Koki Anzai, internacional japonês, está a caminho do Portimonense e será confirmado como reforço depois de efetuar os exames médicos. O jogador, inclusive, já se despediu dos adeptos do clube que representava, o Kashima Antlers.

"Lamento partir a meio da temporada mas completei recentemente (31 de maio) 24 anos e esta era a minha última oportunidade de tentar uma carreira no estrangeiro", explicou Koki Anzai ao site do Kashima Antlers.

O jogador mostrou-se grato "aos treinadores, colegas de equipa, diretores, funcionários e adeptos, pois o apoio de todos, no Kashima, foi fundamental para o meu crescimento e aqui tive a fantástica oportunidade de jogar na Liga dos Campeões da Ásia e no Mundial de clubes".

Em Portugal, Koki Anzai promete "mostrar o jogador que cresceu muito no último ano e meio".

Em Portimão Koki Anzai encontrará o compatriota Gonda, guarda-redes internacional japonês, e pelo clube alvinegro já passaram outros futebolistas nipónicos, como Kanazaki e Nakajima, este recente reforço do FC Porto.

Koki Anzai soma 43 jogos e seis golos na J League, o principal campeonato do Japão, a que junta mais 150 jogos e também seis golos no segundo escalão do futebol nipónico e ainda quatro jogos na Taça da Liga, sete na Taça do Imperador, 17 na Liga dos Campeões da Ásia e três no Mundial de clubes.

A duração do contrato não foi divulgada mas deverá estender-se por pelo menos três anos e o jogador é esperado em breve em Portimão, para começar a trabalhar sob as ordens do treinador António Folha.