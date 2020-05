Jogar na região é prioridade

O Portimonense pretende que os seus jogos caseiros se disputem no Algarve, no reatamento da Liga. No caso de o Estádio Municipal de Portimão não reunir as condições exigidas pelas autoridades de saúde (o que é praticamente certo), os alvinegros desejam atuar na região, utilizando, para o efeito, o Estádio Algarve.