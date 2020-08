Johor empresta Safawi Rasid

O Johor, da Malásia, anunciou o empréstimo ao Portimonense, com opção de compra, de Safawi Rasid, internacional malaio, de 23 anos, que pode atuar em qualquer posição do ataque. O jogador, distinguido como o melhor da Malásia em 2018 e 2019, vai viver a primeira experiência fora do seu país e é esperado em breve em Portimão.