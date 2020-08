Jonathan Monteiro certo no Portimonense por três épocas

O defesa-central Jonathan Monteiro, de 20 anos, será jogador do Portimonense nas próximas três épocas, tendo o acordo com o seu atual clube, o Cruzeiro, ficado ultimado esta segunda-feira.

A transferência não acarreta encargos para o Portimonense (além, naturalmente, dos salários do jogador) e o Cruzeiro ficará com 30 por cento do passe. Caso Jonathan não seja vendido no período de duração do contrato com o Portimonense e os algarvios não mostrem interesse na renovação, o clube brasileiro terá direito de opção, podendo promover o regresso do jogador.

Jonathan Monteiro não conta com qualquer jogo na equipa principal do Cruzeiro, que participa na Série B (equivalente à nossa 2ª Liga), e não fazia parte das opções do treinador Enderson Moreira, que dispõe de sete defesas-centrais no plantel.