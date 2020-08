Jorge Pires encerra carreira e integra equipa técnica dos sub-23

Jorge Pires encerrou a carreira de futebolista e vai integrar a equipa técnica dos sub-23 do Portimonense, como adjunto, anunciou a SAD dos alvinegros.





O antigo avançado, de 39 anos, deixou a sua marca no Portimonense, festejando duas subidas à 1ª Liga e um título da 2ª Liga, e também na história desta última competição, na qual figura como o melhor marcador de sempre.Nas duas últimas épocas Jorge Pires atuou no Penafiel, por empréstimo, e inicia agora um novo percurso na sua carreira desportiva, concretizando-se um desejo há muito expresso pela SAD alvinegra, que pretendia manter na estrutura, depois de concluída a carreira de jogador, uma das principais figuras da história recente do Portimonense."Guardarei para sempre a memória dos golos e das muitas conquistas coletivas e individuais mas o meu ciclo como jogador chegou ao fim e agora há que pensar no futuro, como treinador, procurando aprender e ser útil no que puder", referiu Jorge Pires à TV do Portimonense.O novo adjunto dos sub-23 sublinhou ainda a sua forte ligação aos alvinegros. "É um clube que me diz muito, pois vivi aqui um ciclo importante e sinto que as pessoas gostam de mim, do mesmo modo que eu gosto delas", adiantou.