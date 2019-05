Jorge Vilela é reforço até junho de 2023

Jorge Vilela assinou com o Portimonense um contrato válido para as próximas quatro temporadas, ou seja, até junho de 2023. O jovem médio português, de 23 anos, representava a equipa sub-23 do Aves, que, recentemente, conquistou a Liga Revelação - além de ter garantido presença na final da Taça Revelação.O jovem jogador, que passou por Leões da Citânia (Paços de Ferreira), Freamunde e Aliados Lordelo antes de rumar ao Aves, no início desta temporada, fica também protegido por uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Esta quarta-feira, Vilela assinou o contrato no Porto na companhia do representante, Pedro Cordeiro.Esta temporada, Vilela realizou 35 jogos pelos sub-23 do Aves e marcou quatro golos, tendo sido peça fundamental para Leandro Pires na vitória na Liga Revelação. Esta terça-feira, diante do Benfica, no jogo das meias-finais da Taça Revelação, o médio entrou em campo no início da segunda parte e marcou mesmo um dos penáltis com que o Aves afastou os encarnados.