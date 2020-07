José Aldo chega para os sub-23 do Portimonense

O médio-ofensivo brasileiro José Aldo, de 21 anos, vai representar o Portimonense na próxima época, por empréstimo do Guarany de Palhoça (Santa Catarina), dispondo os algarvios de opção de compra dentro de um ano.





O negócio estava alinhavado há vários dias, conforme o nosso jornal já adiantara, e ficou fechado esta quarta-feira. José Aldo representava o Internacional de Porto Alegre, também por empréstimo, e o Athletico Parananense mostrou interesse nos seus serviços mas o Portimonense antecipou-se e garantiu um jogador promissor, formado nas escolas do Palmeiras.José Aldo deverá iniciar o seu percurso em Portimão pela equipa de sub-23, podendo, caso confirme as qualidades de que vem rotulado, ascender depois ao escalão principal.Embora tenha o seu futuro desportivo indefinido, lutando para evitar a queda na 2ª Liga, o Portimonense está particularmente ativo no mercado e nos últimos dias assegurou os serviços de vários jogadores jovens, cujos nomes já foram avançados pelo nosso jornal.No Brasil, e além de José Aldo, foram recrutados o defesa-esquerdo César (ex-Fluminense), com contrato até 2024, e o médio Eduardo (ex-Atlético Goianiense), que assinou até 2023. Em Portugal, o Portimonense contratou o guarda-redes Leonardo Loureiro (ex-júnior do Alverca) e o avançado Francisco Mascarenhas (ex-sub 23 do Estoril), ambos com vínculos até 2023.