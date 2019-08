José Gomes: «Espero aproveitar a oportunidade»

O avançado José Gomes, que representará Portimonense por uma época, cedido pelo Benfica, foi esta sexta-feira apresentado e mostrou "enorme satisfação por dispor da oportunidade de voltar na jogar na Liga, escalão no qual acho que tenho qualidade para estar".





O dianteiro luso-guineense foi chamado à equipa principal do Benfica há duas épocas mas depois disso apenas representou os conjuntos B e sub-23 dos encarnados. "Desapontado? A vida é assim... Tive uma oportunidade e não a consegui aproveitar", referiu.O Portimonense tem como referência, no ataque, o colombiano Jackson Martínez. "Não venho discutir o lugar com ninguém. Apenas quero fazer o meu trabalho, com o propósito de ajudar a equipa e dar o meu melhor", adiantou o luso-guineense.José Gomes tinha outras possibilidades em carteira, uma das quais originária da Rússia, mas optou pelo Portimonense "depois de falar com as pessoas do Benfica e do Portimonense e de concluir que aqui tenho todas as condições para crescer. Sou um jogador jovem e com larga margem de progressão", concluiu.