Júnior Tavares ainda por acertar

O médio Júnior Tavares, que esteve emprestado pelo São Paulo, voltou ao Brasil mas deseja continuar no Portimonense e essa é também a vontade da SAD, faltando, todavia, o acerto com o o clube detentor do passe, que recentemente recusou uma proposta do Aris Salónica para o empréstimo por uma época.





O regresso de Maurício e Fabrício está para breve.