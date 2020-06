Júnior Tavares e o jogo com o Benfica: «Colegas disseram que seria o meu dia»

O esquerdino Júnior Tavares viveu o seu melhor momento em Portugal ao marcar o golo que deu ao Portimonense um saboroso empate diante do Benfica. “Alguns colegas e responsáveis da SAD disseram, no balneário, que seria o meu dia e que iria marcar”, confidencia o jogador brasileiro, de 23 anos, “feliz por ter ajudado a equipa”.

Um golo visto e revisto por diversas vezes. “Vários amigos fizeram questão de mandar as imagens para mim mal acabou o jogo”, diz Júnior Tavares, acrescentando: “Foi um belo remate, com uma trajetória muito feliz, indefensável para o guarda-redes, e muito importante para nós por mostrar a capacidade de reação do Portimonense perante o campeão nacional.”

“Ao longo da carreira marquei poucos golos e este passa a figurar como um dos mais bonitos, com a relevância de ter representado pontos”, adianta o jogador dos alvinegros.

Um golo e um empate que representam uma injeção de ânimo para a equipa algarvia. “Não fizemos uma boa primeira parte contra o Benfica e ao intervalo o treinador mudou o plano de jogo, com resultados visíveis: fomos superiores e conseguimos recuperar de uma desvantagem de 0-2 frente a um adversário de muita qualidade, seguindo na luta, determinados em ter sucesso nesta reta final do campeonato”, assinala Júnior Tavares. Agora o foco já está no próximo jogo, com o Santa Clara, no qual a meta é “somar pontos”.

Feliz com elogios de Paulo Sérgio

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, destacou a exibição de Júnior Tavares frente ao Benfica. “É o que chamo um jogador de futebol, podendo atuar em várias posições, e não compreendo por que ele não tem mais minutos de utilização”, disse. Elogios que agradaram ao esquerdino: “Fico feliz! Ele e todos têm-me passado muita confiança; depois de um começo difícil com uma lesão, o que quero é jogar, não importa a posição.”