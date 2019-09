Júnior Tavares: «Faltou-nos pouco para conseguirmos um bom resultado»

O Portimonense perdeu, este domingo,. No final do encontro, Júnior Tavares foi o rosto da desilusão algarvia em ter deixado escapar a possibilidade de pontuar nesta jornada."A nossa equipa portou-se bem. Ouvimos aquilo que o treinador disse para a segunda parte. Viemos com uma proposta de jogo e conseguimos dois golos. No final, num lance sem sentido, porque trabalhamos muito as bolas paradas esta semana, sofremos um golo", afirmou o lateral esquerdo brasileiro, que se estreou neste domingo no Estádio Municipal de Portimão.Apesar do resultado não ter sido o esperado, o defesa algarvio demonstrou estar contente com o seu desempenho frente à equipa portista. "Senti-me bem, tenho sido muito bem recebido. Estrear-me com o estádio cheio foi bom e espero que os próximos jogos sejam melhores. Faltou pouco para conseguirmos um bom resultado, mas estamos a crescer e temos feito um bom campeonato. Há muito campeonato pela frente, vamos fazer bons resultados", revelou.Na próxima jornada, o Portimonense desloca-se até ao Estádio do Bonfim, para defrontar o Vitória de Setúbal, uma equipa que, na opinião de Júnior Tavares, tem vindo a crescer. "O próximo jogo é já com o Setúbal, contra uma equipa que está em crescendo, mas sabemos a nossa qualidade", vincou o defesa brasileiro.