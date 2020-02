Júnior Tavares feliz por voltar a competir

O brasileiro Júnior Tavares reapareceu na equipa do Portimonense diante do Moreirense, depois um longo eclipse (não jogava desde 29 de setembro, na derrota caseira diante do Sporting de Braga, por 0-1), e mostrou a sua satisfação pelo regresso.





"Senti-me bem, é sempre bom jogar e ajudar os companheiros dentro do campo", palavras de Júnior Tavares difundidas pela sua assessoria de imprensa. Na partida com o Moreirense o brasileiro rendeu Bruno Costa aos 69 minutos.O jogador, que representa o Portimonense por empréstimo do São Paulo, lamenta a longa paragem devido "a uma lesão complicada num tornozelo" e elogia o novo treinador dos algarvios, Paulo Sérgio: "Conversa muito comigo, confia no meu trabalho e colocou-me a jogar numa posição mais avançada, que eu já conhecia, pois atuei assim algumas vezes no São Paulo e no Grêmio".Agora Júnior Tavares pretende "ter uma boa sequência de jogos e ajudar o Portimonense a alcançar os seus objetivos, saindo da zona de descida".