O médio japonês Keisuke Honda já veste à Portimonense, tendo sido publicadas fotos do jogador com a camisola dos alvinegros nas redes sociais, nas páginas no Instagram de Tsukasa Shiga, CEO do principal patrocinador dos algarvios, e também na página do acionista maioritário da SAD, Theodoro Fonseca.





Todavia, o Portimonense ainda não confirmou através dos seus meios oficiais a contratação de Honda.Honda não constou na lista de inscrições do último dia do mercado de inverno e as condições para a inscrição de desempregados para além desse período são muito restritas, de acordo com os regulamentos da Liga.