Lazaroni cedido ao Ponte Preta

Sem entrar nas opções de António Folha, técnico do Portimonense, mas ainda com contrato com os algarvios até 2021, o defesa-esquerdo Guilherme Lazaroni vai prosseguir a carreira no Brasil. Depois de ajudar o Sport Recife a subir à Série A – o emblema pernambucano ficou em 2º lugar do segundo escalão –, o lateral vai representar em 2020 o Ponte Preta, que competirá na Série B. A estreia no Paulistão está marcada para dia 22 de janeiro, em Campinas, frente ao Santo André. Entretanto, a SAD continua atenta ao mercado em busca de reforços para o meio-campo, de onde saíram Paulinho e Cevallos.