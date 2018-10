Leicester pode abrir cordões à bolsa por Nakajima

O excelente arranque de Nakajima na Liga NOS, com quatro golos e três assistências, não passou despercebido ao Leicester, equipa onde militam os portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira.Segundo a imprensa japonesa, a equipa orientada por Claude Puel pode avançar com uma proposta de 20 milhões de euros já em janeiro. A cumprir o segundo ano no Algarve, o extremo foi recentemente convocado para a seleção nipónica, onde já soma quatro internacionalizações e parece ter despertado o interesse do antigo campeão inglês. Com uma eventual chegada de Nakajima, o Leicester aumentaria o contigente nipónico no ataque, já que conta com Shinji Okazaki, avançado de 32 anos, nas suas fileiras.O camisola 10 do Portimonense chegou ao Algarve proveniente do FC Tokyo e leva 41 jogos e 14 golos pela equipa de António Folha.