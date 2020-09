Londrina ameaça recorrer à FIFA mas Portimonense nega incumprimento

O Londrina, clube da Série C do Brasil, divulgou esta sexta-feira que vai recorrer à FIFA para receber uma alegada dívida do Portimonense, estimada em 568.871 euros, mas os alvinegros negam estar em incumprimento e sustentam que está em causa um simples acerto de contas.

O clube brasileiro alega que os pagamentos de parcelas relativas às transferências para o Portimonense dos jogadores Casagrande, Rômulo e Anderson não foram liquidadas. O Londrina, em comunicado, garante que tentou resolver a questão "de todas as formas possíveis, amigáveis e cordiais" e adianta que o Portimonense "vem ignorando os nossos contactos".

Os responsáveis do clube brasileiro mostram "uma certa surpresa por sofrer um calote de um clube de uma das ligas mais importantes e tradicionais da Europa e mais espanto ainda que essa dívida seja oriunda justamente de um clube que recentemente se manteve na 1ª Liga do seu país após um co-irmão ser relegado pelo não cumprimento do fair-play financeiro".

O nosso jornal apurou, no entanto, que foi o próprio Londrina a pedir ao Portimonense, que liquidou as primeiras prestações, para não pagar as restantes, por a conta bancária do clube brasileiro estar penhorada, devido a problemas financeiros. Desde então os alvinegros aguardam indicações do Londrina da conta para qual deve ser feita a transferência dos montantes em falta, depois de feito um acerto de contas.

Acresce, ainda, que o Londrina reteve um jogador (Anderson) muito para além do período acordado entre os dois clubes e um outro futebolista negociado entre o Portimonense e o Londrina, Felipe Vieira, acabou por regressar ao clube brasileiro, sendo os salários pagos pelos alvinegros.

O Londrina conta atualmente, de resto, com três jogadores emprestados pelo Portimonense: o defesa-central Jeferson, o trinco Marcel e o avançado Ruster, cujos salários são suportados pelos algarvios.

Em causa estará, no entendimento da SAD do Portimonense, a necessidade de um encontro de contas, que incluirá, também, as despesas efetuadas por uma delegação do Londrina que se deslocou a Portugal por ocasião da vinda de alguns dos jogadores negociados entre os dois clubes: a estadia num hotel de Lisboa ficou por pagar e foi o Portimonense a assumir essa responsabilidade.